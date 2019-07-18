Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban, lapis taşı madenini ele geçirdi
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Afganistan'da Taliban, lapis taşı madenini ele geçirdi

4 saat önce

Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetindeki lapis taşı madenini ele geçirdi.

Afganistan'da Taliban, lapis taşı madenini ele geçirdi, System.String[]
Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetindeki lapis taşı madenini ele geçirdi.
Badahşan Milletvekili Huccetullah Hıradmend, basına yaptığı açıklamada, militanların, Badahşan'ın Kiranu Mincan ilçesindeki lapis taşı madenini ele geçirdiğini bildirdi.
Taliban'ın, madeni ele geçirmesi ile büyük değere sahip lapis taşından gelir sağlayacağını belirten Hıradmend, Afganistan'ın en önemli kaynaklarından söz konusu madenin tekrar devlet kontrolüne geçmesi gerektiğini vurguladı.
Afganistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, madenin en kısa zamanda geri alınacağı kaydedildi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Milletvekili, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:11 Kaynak: AA
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