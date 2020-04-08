Son Dakika › Güncel › Afganistan'da Taliban militanları 7 köylüyü öldürdü - Son Dakika
Afganistan'da Taliban militanları 7 köylüyü öldürdü
21 dakika önce
Taliban militanları Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde 7 sivili kaçırarak öldürdü.
Taliban militanları Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde 7 sivili kaçırarak öldürdü.
Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adılşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Belh'in Şolgara ilçesine bağlı Çerhai Nahr-i Surh köyü sakinlerinden 7 kişiyi kaçırarak kurşuna dizdiğini söyledi.
Adil, öldürülenlerden birinin çocuk olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:20 Kaynak: AA
Son Dakika Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti Oğlunu öldürüp, intihar etti