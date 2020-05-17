Afganistan'da Taliban militanları bakır madenine saldırdı: 8 ölü - Son Dakika

Afganistan'da Taliban militanları bakır madenine saldırdı: 8 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Logar vilayetinde bulunan bakır madenine düzenlediği silahlı saldırıda 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban militanları bakır madenine saldırdı: 8 ölü, System.String[]

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Logar vilayetinde bulunan bakır madenine düzenlediği silahlı saldırıda 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Logar Valiliği sözcüsü Didar Lavang, basına yaptığı açıklamada, militanların, Logar vilayetinin Muhammed Aga ilçesindeki bakır madenine silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Olayda madenin güvenliğinden sorumlu 8 görevlinin yaşamını yitirdiğini, 7 güvenlik görevlisinin de yaralandığını kaydeden Lavang, saldırının geri püskürtüldüğünü söyledi.

Taliban'dan henüz saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı.

Öte yandan militanların 22 Nisan'da da aynı madene düzenlediği silahlı saldırıda 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 11:04 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da Taliban militanları bakır madenine saldırdı: 8 ölü - Son Dakika

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