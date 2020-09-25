- Afganistan'da Taliban militanları saldırı düzenledi: 6 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

- Afganistan'da Taliban militanları saldırı düzenledi: 6 ölü, 12 yaralı

KABİL - Taliban militanlarının dün Afganistan'ın Kunduz ve Bedahşan şehirlerinde düzenlediği saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil de yaralandı.

Taliban, dün Afganistan'ın Kunduz ve Bedahşan şehirlerinde havan topları kullanarak saldırılar düzenledi. Saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil de yaralandı.

Afganistan'ın Kunduz şehrinde bulunan Khan Abad ilçesinin kıdemli yetkililerinden Qudratullah Safi yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının dün akşam havanlı saldırı düzenlendiğini, ateşlenen havan mermilerinden birinin sivil halka ait bir evi vurması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Safi, düzenlenen saldırının ardından Taliban militanlarını bölge halkını korkutmak için kasten sivilleri hedef almakla suçladı.

İl Hükumet Sözcüsü Esmatullah Muradi, ateşlenen havan mermilerinden diğerinin ise Kunduz şehir merkezinde bir sivil araca isabet etmesi sonucu aralarında bir savcının da bulunduğu 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bedahşan İl Emniyet Sözcüsü Sanaullah Rohani ise, Bedahşan şehrini Derayim ilçesinde dün sabah Taliban militanları tarafından düzenlenen bir başka saldırıda sivil halktan 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. Rohani, hayatını kaybeden ve yaralananların aynı aileden olduğunu bildirdi.

Afganistan'ın Belh şehrinde bulunan Afgan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sayed Mohammad Sami, son iki aydır ülkenin kuzey bölgesinde Afgan güvenlik güçleri ile Taliban arasında çıkan çatışmalarda, 31 sivilin hayatını kaybettiğini ve 12'si kadın, 25'i çocuk 102 kişinin yaralandığını açıkladı. Temmuz ayında Afgan yetkililer tarafından yapılan açıklamada, savaş mağduru ülkede günlük ortalama 16 kişinin öldüğünü veya yaralandığını belirtilmişti.

(ÖSÇ-NSO-BA-D)