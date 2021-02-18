Afganistan'da Taliban militanlarının silahlı saldırısında 9 kişi öldü - Son Dakika

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Daykundi vilayetinde düzenlediği silahlı saldırısında 8 sivil ile 1 korucu hayatını kaybetti.

Daykundi Valisi Muhammed Ziya Hamdard, basına yaptığı açıklamada, militanların, Daykundi'nin Patu ilçesine bağlı İsparmai köyüne silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 8 sivil ile 1 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Hamdard, çoğunluğu sivil 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

Vali Hamdard, takviye birliklerinin köye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.