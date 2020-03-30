Afganistan'da Taliban militanlarıyla çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika

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Afganistan'da Taliban militanlarıyla çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü
19 dakika önce
Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Bağlan Emniyet Amiri Muhammed Nakip Yusufi, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Bağlan'ın Sar Kotal bölgesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.
Yusufi, çatışmada 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 5 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirterek, çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini aktardı.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:04 Kaynak: AA
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