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Afganistan'da Taliban örgütü yol keserek 27 barış aktivistini kaçırdı
6 saat önce
Afganistan'ın batısında bulunan Farah şehrinde bir otobanda araç konvoyunu durduran Taliban militanları Halk Barış Hareketi'ne üye 27 aktivisti kaçırdı
Afganistan'ın batısında bulunan Farah şehrinde bir otobanda araç konvoyunu durduran Taliban militanları Halk Barış Hareketi'ne üye 27 aktivisti kaçırdı.
Salı akşamı komşu Herat şehrinden Farah güzergahında giden altı araçlık konvoyun Balabuluk ilçesi mevkiinde silah zoruyla durdurulduğunu belirten Farah Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhibbullah Muhib, aktivistlerin serbest bırakılması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:24
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