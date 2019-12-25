Afganistan'da Taliban örgütü yol keserek 27 barış aktivistini kaçırdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Afganistan'da Taliban örgütü yol keserek 27 barış aktivistini kaçırdı - Son Dakika Dünya

Afganistan'da Taliban örgütü yol keserek 27 barış aktivistini kaçırdı

6 saat önce

Afganistan'ın batısında bulunan Farah şehrinde bir otobanda araç konvoyunu durduran Taliban militanları Halk Barış Hareketi'ne üye 27 aktivisti kaçırdı

Afganistan'da Taliban örgütü yol keserek 27 barış aktivistini kaçırdı, System.String[]

Afganistan'ın batısında bulunan Farah şehrinde bir otobanda araç konvoyunu durduran Taliban militanları Halk Barış Hareketi'ne üye 27 aktivisti kaçırdı.


Salı akşamı komşu Herat şehrinden Farah güzergahında giden altı araçlık konvoyun Balabuluk ilçesi mevkiinde silah zoruyla durdurulduğunu belirten Farah Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhibbullah Muhib, aktivistlerin serbest bırakılması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

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Afganistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:24 
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