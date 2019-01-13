Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban Polis Karakoluna Saldırdı

Afganistan'da Taliban Polis Karakoluna Saldırdı

1 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin merkezinde bulunan polis karakoluna düzenlediği saldırıda 4 polisin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Taliban Polis Karakoluna Saldırdı, System.String[]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin merkezinde bulunan polis karakoluna düzenlediği saldırıda 4 polisin öldüğü bildirildi.

Farah İl Şura Vekili Dadullah Kane, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Farah merkezindeki Sultan Mir Aga karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Kane, militanların, saldırının ardından karakoldaki silah ve mühimmatı alarak bölgeden uzaklaştığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:25 Kaynak: AA

Polis, Afganistan, Güncel
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