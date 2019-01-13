Afganistan'da Taliban Polis Karakoluna Saldırdı
1 saat önce
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin merkezinde bulunan polis karakoluna düzenlediği saldırıda 4 polisin öldüğü bildirildi.
Taliban militanlarının, Afganistan
'ın batısındaki Farah vilayetinin merkezinde bulunan polis karakoluna düzenlediği saldırıda 4 polisin öldüğü bildirildi.
Farah İl Şura Vekili Dadullah Kane, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Farah merkezindeki Sultan Mir Aga karakoluna saldırdığını belirtti.
Saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Kane, militanların, saldırının ardından karakoldaki silah ve mühimmatı alarak bölgeden uzaklaştığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:25 Kaynak: AA
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