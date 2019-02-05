Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban Polis Karakoluna Saldırdı

Afganistan'da Taliban Polis Karakoluna Saldırdı

1 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin merkezindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 10 polisin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Taliban Polis Karakoluna Saldırdı, System.String[]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin merkezindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 10 polisin öldüğü bildirildi.

Baglan Valisi Abdulhay Nemati, gazetecilere yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Baglan'ın merkezindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini ve saldırıda 10 polisin öldüğünü söyledi.

Saldırıda 3 korucunun yaralandığını ifade eden Nemati, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban militanlarından da ölenler olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:05 Kaynak: AA

Afganistan, Polis, Güncel
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