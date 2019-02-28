Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban Saldırıları: 6 Ölü

Afganistan'da Taliban Saldırıları: 6 Ölü

11 dakika önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Kişindeh ve Çaharbulak ilçelerindeki iki polis karakoluna düzenlediği saldırılarda 6 polisin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Taliban Saldırıları: 6 Ölü, System.String[]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Kişindeh ve Çaharbulak ilçelerindeki iki polis karakoluna düzenlediği saldırılarda 6 polisin öldüğü bildirildi.

Belh Valiliği Sözcüsü Munir Farhad, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kişindeh ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 5 polisin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıda bir polisin yaralandığını ifade eden Farhad, bir polisin de örgüt üyelerinin eline esir düştüğünü belirtti.

Öte yandan Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adilşah Adil de militanların, Çaharbulak ilçesindeki polis karakoluna gerçekleştirdiği saldırıda bir polisin yaşamını yitirdiğini, 4 polisin de yaralandığını söyledi.

Adil, saldırının ardından düzenlenen operasyonda çok sayıda örgüt üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırılarda 6 polis ile iki komutanın öldürüldüğü iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:52 Kaynak: AA

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