Afganistan'da Taliban saldırılarına tekrar başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan'da Taliban saldırılarına tekrar başladı - Son Dakika

Afganistan'da Taliban saldırılarına tekrar başladı

6 saat önce

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasının ardından Taliban militanları tekrar saldırılarına başladı.

Afganistan'da Taliban saldırılarına tekrar başladı, System.String[]

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasının ardından Taliban militanları tekrar saldırılarına başladı.

Militanların ülkenin Paktiya ve Zabul vilayetlerinde düzenlediği saldırılarda 1 polis hayatını kaybederken 3 polis de yaralandı.

Pakiya Emniyet Amiri Lütfullah Kamuran, basına yaptığı açıklamada, militanların Paktiya'nın Zurmat ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 1 polisin yaşamını yitirdiğini, ikisinin de yaralandığını söyledi.

Kamuran, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini belirtti.

Öte yandan Zabul Valiliği Sözcüsü Gül İslam Siyal da militanların Zabul'un merkezinde polis karakoluna düzenlediği saldırıda 1 polisin yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz saldırılarla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşma


"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" adı verilen anlaşma, yaklaşık 2 yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de düzenlenen törenle imzalanmıştı.


Anlaşmaya, ABD adına ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.


Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin anlaşmada belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD, müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ay içinde ülkeden çekecek." ifadelerine yer verilmişti.


ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da binden fazla mahkum Afganlılar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart 2020'ye kadar serbest bırakılacak." değerlendirmesine yer verilmişti.


Anlaşmada, Taliban'ın serbest bırakılan üyelerinin ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağının altı çizilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: ABD, Türkiye'ye mühimmat desteği vermek istiyor
Son dakika: Fed'in faiz kararı sonrası dolar sert düştü ABD'li Senatör Graham, İdlib'de "uçuşa yasak bölge" çağrısını yineledi ABD'de meydana gelen hortumda 19 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 23:30:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan'da Taliban saldırılarına tekrar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]