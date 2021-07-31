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Afganistan'da Taliban saldırılarını vilayet merkezlerinde yoğunlaştırdı - Son Dakika

Afganistan'da Taliban saldırılarını vilayet merkezlerinde yoğunlaştırdı

31.07.2021 09:23
Afganistan'da Taliban saldırılarını vilayet merkezlerinde yoğunlaştırdı, System.String[]

Afganistan'daki 407 ilçenin 150'den fazlasını kontrolünde bulunduran Taliban militanları, vilayet merkezlerine yönelik saldırılarını arttırdı.

Afganistan'daki 407 ilçenin 150'den fazlasını kontrolünde bulunduran Taliban militanları, vilayet merkezlerine yönelik saldırılarını arttırdı.

Militanlar, son 24 saat içinde ülkenin batısındaki İran sınırında bulunan Herat, güneydeki Helmand ve Kandahar, kuzeydoğuda Tahar vilayeti merkezlerine saldırılar düzenledi.

Herat emniyet yetkilileri, militanların, Herat merkezine yönelik saldırılar başlattığını ve çatışmaların devam ettiğini açıkladı.

Çatışmaların Herat Uluslararası Havalimanı yakınlarında devam ettiği ifade edilen açıklamada, bu nedenle söz konusu havalimanından 2 gündür uçuşların yapılamadığı kaydedildi.

Emniyet yetkilileri, çatışmalarda militanların ağır kayıplar verdiğini belirtti.

Herat Hastanesinden yapılan açıklamada, çatışmalarda 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Herat kenti girişinde dün akşam Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışma sırasında bir havan mermisinin Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) kentteki ofisine isabet etmesi sonucu, 1 Afgan koruma hayatını kaybetmişti.

Kandahar, Helmand ve Tahar vilayetlerinde çatışmalar sürüyor

Helmand İl Şura Vekili Ataullah Afgan, militanların, Helmand vilayet merkezi Leşkergah şehrinde saldırı düzenlediğini ve çatışmaların kent merkezinde devam ettiğini söyledi.

Afgan, Helmand vilayetinin çoğu bölgesinin Taliban'ın kontrolünde bulunduğunu kaydetti.

Kandahar emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, militanlarla güvenlik güçleri arasında son 24 saat içinde kent merkezinde çatışmalar yaşandı.

Kandahar sağlık yetkilileri, çatışmalarda 30 kişinin yaralandığını kaydetti.

Tahar Valiliği de militanların, Tahar vilayet merkezine saldırdığını ve ağır kayıplar verdiğini bildirdi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların söz konusu vilayet merkezlerinde düzenlediği saldırılarda geri püskürtüldüğünü açıkladı.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban, Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 260'ı geçtiğini savunuyor.

Ülkede, 34 vilayet merkezi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Afganistan, Kandahar, Taliban, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da Taliban saldırılarını vilayet merkezlerinde yoğunlaştırdı - Son Dakika


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