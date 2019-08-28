Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban saldırısı: 11 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Afganistan'da Taliban saldırısı: 11 ölü

14 dakika önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde bir korucu karakoluna Taliban militanlarının düzenlediği saldırıda bir korucu komutanı ile 10 korucu hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban saldırısı: 11 ölü, System.String[]

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde bir korucu karakoluna Taliban militanlarının düzenlediği saldırıda bir korucu komutanı ile 10 korucu hayatını kaybetti.

Faizabad Kaymakamı Alif Şah, basına yaptığı açıklamada, militanların, Faizabad ilçesine bağlı Gögeldaş köyündeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Saatler süren çatışmada karakol komutanı ile 10 korucunun hayatını kaybettiğini kaydeden Şah, çatışmada militanların da kayıp verdiğini söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırı sonucu korucu karakolunun kontrolünün Taliban'a geçtiği iddia edildi.

Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 08:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2'si ağır 4 kişi yaralandı
BELTUR'da 175 kişi işten çıkarıldı Eşi kurşun yağdırdı, silah sesleri o sırada açık olan cep telefonuna yansıdı Mansur Yavaş'tan 8 maddeli tasarruf genelgesi: Acilen uygulayın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 08:56:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban saldırısı: 11 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]