Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban saldırısı: 11 ölü
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Afganistan'da Taliban saldırısı: 11 ölü

2 saat önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban militanlarının düzenlediği saldırıda 11 polisin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Taliban saldırısı: 11 ölü, System.String[]

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban militanlarının düzenlediği saldırıda 11 polisin öldüğü bildirildi.

Belh Valiliği Sözcüsü Münir Ahmed Ferhad, basına yaptığı açıklamada, militanların Şor Tepe ilçe merkezine dört koldan saldırdığını belirtti.

Saldırıda 11 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ferhad, ilçeye takviye güç olarak çok sayıda polisin gönderildiğini söyledi.

Görgü tanıkları, saldırı sonrasında militanların ilçe merkezine girdiğini aktardı.

Taliban ise saldırıda 30 güvenlik görevlisinin öldüğünü iddia etti.

Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:46 Kaynak: AA
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