Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban saldırısı: 12 ölü
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Afganistan'da Taliban saldırısı: 12 ölü

1 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Zari ilçesine düzenlediği saldırıda 12 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Taliban saldırısı: 12 ölü, System.String[]

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Zari ilçesine düzenlediği saldırıda 12 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Belh Emniyet Müdürü Muhammed Acmal Faiz, yaptığı açıklamada, militanların, Zari ilçesine iki gün önce saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmalarda, 12 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Faiz, ayrıca 40 militanın öldürüldüğünü aktardı.

Faiz, militanların, Belh vilayetinin ilçelerinden en az birini ele geçirmek için saldırılarını arttırdığını ancak başarılı olamayacaklarını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:34 Kaynak: AA
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