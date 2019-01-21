Afganistan'da Taliban Saldırısı: 126 Ölü
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Afganistan'da Taliban militanları tarafından bir askeri üsse yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 126 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan'da Taliban militanları tarafından bir askeri üsse yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 126 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan'da Taliban, Vardak eyaletinde askeri üsse sabah saatlerinde bombalı araç saldırısı gerçekleştirdi. Üst düzey bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, saldırıda en az 100 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Afgan yetkili, "Askeri eğitim merkezinde meydana gelen patlamada 126 kişi hayatını kaybetti" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:06 Kaynak: İHA
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