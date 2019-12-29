Afganistan'da Taliban saldırısı: 17 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan'da Taliban saldırısı: 17 ölü - Son Dakika

Afganistan'da Taliban saldırısı: 17 ölü

6 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca Bahauddin ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 17 korucu hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban saldırısı: 17 ölü, System.String[]

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca Bahauddin ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 17 korucu hayatını kaybetti.

Tahar Valiliği sözcüsü Cevad Hicri, basına yaptığı açıklamada, militanların, Hoca Bahauddin'deki korucu karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda 17 korucunun yaşamını yitirdiğini kaydeden Hicri, 4 korucunun yaralandığını söyledi.

Hicri, takviye birliklerin bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü vurguladı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 21 korucunun öldüğü iddia edildi.

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:52 Kaynak: AA
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