Afganistan'da Taliban Saldırısı: 2 Ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çemtal ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 2 korucu yaşamını yitirdi.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çemtal ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 2 korucu yaşamını yitirdi.



Belh Emniyet Müdürü Muhammed Akrem Same, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Çemtal'ın Bangala bölgesindeki korucu karakoluna saldırdığını belirtti.



Saldırıda 2 korucunun hayatını kaybettiğini ifade eden Same, 5 korucunun da yaralandığını söyledi.



Bölge sakinlerinden Muhammed Akber ise saldırıda 10 korucunun yaşamını yitirdiğini iddia etti.



Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 9 korucunun öldüğü öne sürüldü.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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