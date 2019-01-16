Afganistan'da Taliban Saldırısı: 2 Ölü
34 dakika önce
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çemtal ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 2 korucu yaşamını yitirdi.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çemtal ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 2 korucu yaşamını yitirdi.
Belh Emniyet Müdürü Muhammed Akrem Same, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Çemtal'ın Bangala bölgesindeki korucu karakoluna saldırdığını belirtti.
Saldırıda 2 korucunun hayatını kaybettiğini ifade eden Same, 5 korucunun da yaralandığını söyledi.
Bölge sakinlerinden Muhammed Akber ise saldırıda 10 korucunun yaşamını yitirdiğini iddia etti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 9 korucunun öldüğü öne sürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:54 Kaynak: AA
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