Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban Saldırısı: 2 Ölü

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 2 Ölü

1 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde özel bir şirkete ait araca düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi öldü.

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 2 Ölü, System.String[]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde özel bir şirkete ait araca düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi öldü.

Cüzcan Valiliği Sözcüsü Feridun Anik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Cüzcan'dan Mezar-ı Şerif'e giden özel bir şirkete ait araca silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Hanakah ilçesi yakınında düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Anik, 4 kişinin de yaralandığını söyledi.

Anik, militanların, saldırının ardından özel aracı gasbederek kaçtığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:00 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
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