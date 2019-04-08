Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban Saldırısı: 2 Ölü

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 2 Ölü

1 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısında bulunan Gor vilayetindeki polis karakoluna saldırması sonucu 2 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 2 Ölü, System.String[]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısında bulunan Gor vilayetindeki polis karakoluna saldırması sonucu 2 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Gor Valiliği Sözcüsü Abdulhay Hatibi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Gor'un Şutur Han bölgesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıda bir güvenlik görevlisinin yaralandığını kaydeden Hatibi, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:30 Kaynak: AA

Polis, Afganistan, Güncel
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