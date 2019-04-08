Afganistan'da Taliban Saldırısı: 2 Ölü
1 saat önce
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısında bulunan Gor vilayetindeki polis karakoluna saldırması sonucu 2 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Taliban militanlarının, Afganistan
'ın batısında bulunan Gor vilayetindeki polis karakoluna saldırması sonucu 2 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Gor Valiliği Sözcüsü Abdulhay Hatibi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Gor'un Şutur Han
bölgesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Saldırıda bir güvenlik görevlisinin yaralandığını kaydeden Hatibi, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:30 Kaynak: AA
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