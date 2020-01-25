Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü - Son Dakika

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Mengecik ilçe merkezine düzenlediği saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Cüzcan Valiliği Sözcüsü Maruf Azer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Mengecik ilçe merkezine saldırdığını belirtti.
Saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Azer, iki güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.
Azer, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğünü, 10'unun yaralandığını vurguladı.
Azer, takviye birliklerinin ilçeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü ifade etti.