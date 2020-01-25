Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü - Son Dakika
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Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü

6 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Mengecik ilçe merkezine düzenlediği saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü, System.String[]

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Mengecik ilçe merkezine düzenlediği saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Cüzcan Valiliği Sözcüsü Maruf Azer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Mengecik ilçe merkezine saldırdığını belirtti.

Saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Azer, iki güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.

Azer, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğünü, 10'unun yaralandığını vurguladı.

Azer, takviye birliklerinin ilçeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü ifade etti.

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:30 Kaynak: AA
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