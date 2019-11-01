Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 polis öldü
Son Dakika Güncel Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 polis öldü

Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 polis öldü

6 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Ahmad Abad ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 2 polisin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 polis öldü, System.String[]

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Ahmad Abad ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 2 polisin öldüğü bildirildi.

Paktiya Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Serdar Veli Tebessüm, basına yaptığı açıklamada, militanların Ahmad Abad ilçesine bağlı Band Maçalgo bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Tebessüm, 3 polisin de yaralandığını söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 5 polisin öldüğü iddia edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:04 Kaynak: AA
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