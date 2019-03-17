Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban Saldırısı: 22 Ölü

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 22 Ölü

50 dakika önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kaysar ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 22 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 22 Ölü, System.String[]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kaysar ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 22 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Faryab İl Şura Başkanı Muhammed Tahir Rahmani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kaysar'ın Erkelil bölgesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma yaşandığını belirtti.

Çatışmada 22 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahmani, 20 militanın da yaralandığını söyledi.

Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Kerim Yuriş de çatışmada 11 militanın öldürüldüğünü aktararak, bölgeye çok sayıda destek gücü gönderildiğini kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 4 güvenlik görevlisinin de esir alındığı öne sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:03 Kaynak: AA

Polis, Faryab, Afganistan, Güncel
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