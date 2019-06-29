Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban saldırısı: 25 ölü
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Afganistan'da Taliban saldırısı: 25 ölü

32 dakika önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Nahreyin ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 25 korucunun öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Taliban saldırısı: 25 ölü, System.String[]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Nahreyin ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 25 korucunun öldüğü bildirildi.
Baglan İl şura Vekili Muhammed Hanif Kohgedai, basına yaptığı açıklamada, militanların, Nahreyin ilçesindeki korucu karakoluna saldırması sonucu 25 korucunun hayatını kaybettiğini söyledi.
Saldırıda 8 korucunun yaralandığını da ifade eden Kohgedai, bölgeye takviye birliklerinin gönderildiğini belirtti.
Görgü tanıkları ise saldırıda 30 korucunun öldüğünü öne sürdü.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:53 Kaynak: AA
Afganistan, Güncel
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