Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban Saldırısı

Afganistan'da Taliban Saldırısı

11 dakika önce

Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad ilçesine saldırması sonucu 20 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Afganistan'da Taliban Saldırısı, System.String[]
Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad ilçesine saldırması sonucu 20 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların Sayyad ilçe merkezine 3 koldan saldırdığını belirtti.

Saldırıda 20 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Amani, 23 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.

Amani, çıkan çatışmada çok sayıda militanın da öldürüldüğünü bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:59 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
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