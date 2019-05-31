Afganistan'da Taliban saldırısı: 3 ölü
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Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Bala Murgab ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 3 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:05 Kaynak: AA
Taliban militanlarının, Afganistan
'ın batısındaki Badgis vilayetinin Bala
Murgab ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 3 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Badgis Valisi Abdul Gafur Malikzey, basına yaptığı açıklamada, militanların, Bala Murgab'daki askeri karakola saldırması sonucu 3 askerin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Saldırıda 4 askerin yaralandığını da belirten Malikzey, saldırının ardından çıkan çatışmada çok sayıda militanın öldürüldüğü bilgisini verdi.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 9 askerin öldüğü iddia edildi.
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