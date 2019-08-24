Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban saldırısı: 3 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Afganistan'da Taliban saldırısı: 3 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hogyani ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 3 polis öldü, 2 polis yaralandı.

Afganistan'da Taliban saldırısı: 3 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Taliban militanlarının, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hogyani ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 3 polis öldü, 2 polis yaralandı.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların Hogyani'deki Gazi Polis Karakolu'na saldırması sonucu 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 2 polisin yaralandığını söyledi.

Saldırının ardından çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğünü ifade eden Hogyani, 8 militanın da yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Afganistan, Nangarhar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Bulut'u vahşice öldüren Fedai Baran'ın son mesajı ortaya çıktı!
Hazal Kaya, Emine Bulut'un ölümünden sonra isyan etti: Küçük kızın gözyaşlarında boğulun Husumetli olduğu kişiyi öldüren sanığa müebbet Emine Bulut'un annesi konuştu: Çocuğum "Ölmek istemiyorum" demiş, müdahale edecek hiç mi kimse yoktu?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 10:37:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban saldırısı: 3 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]