Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü
6 saat önce
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Murdiyan ilçesine saldırması sonucu 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:24 Kaynak: AA
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Murdiyan ilçesine saldırması sonucu 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Cüzcan Valiliğinden yapılan açıklamada, militanların, Murdiyan ilçe merkezine dört koldan saldırdığı bildirildi.
Açıklamada, saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği, 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca saldırının ardından çıkan çatışmada 20 militanın öldürüldüğü, 7 militanın da yaralandığı belirtildi.
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