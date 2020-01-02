Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü - Son Dakika

Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü

6 saat önce

Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Bilçirag ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü, System.String[]

Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Bilçirag ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Faryab Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Kerim Yuriş, basına yaptığı açıklamada, militanların, Bilçirag'daki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Yuriş, 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.

Yuriş, saldırının ardından devam eden çatışmada 3 militanın öldürüldüğünü, 4 militanın da yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Afganistan, Faryab, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü
İstanbul'da erkek cesedi bulundu Seyir halindeki aracının camından el bombası attı Seyir halindeki otomobilin sürücüsü, el bombasının pimini çekerek yola bıraktı

Son Dakika Haberleri
17:46 Çin'de 30 katlı apartmanda büyük yangın - Son Dakika
17:46 Aracın çarpıp kaçtığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
17:45 Günün Özeti - Son Dakika
17:45 Libya tezkeresi kabul edildi - Son Dakika
17:40 Dodurga'ya spor kompleks alanı - Son Dakika
17:37 Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika
16:29 Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 17:48:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]