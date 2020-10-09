Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü - Son Dakika

Yetkililer, saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 4 güvenlik görevlisinin de yaralandığını bildirdi.

Belen Belediye Başkanı'ndan Hatay yangınıyla ilgili sabotaj iddiası

Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti

Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu

G.Saray'da yüzde 15'lik indirim talebini kabul etmeyen iki isimin Belhanda ve Feghouli olduğu ortaya çıktı