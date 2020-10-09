Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü - Son Dakika

Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü
09.10.2020 17:05
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Ali Abad ilçesindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Ali Abad ilçesindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Emniyet yetkilileri, militanların, Ali Abad'ın Çil Tepe bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.
Yetkililer, saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 4 güvenlik görevlisinin de yaralandığını bildirdi.
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