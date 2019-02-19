Afganistan'da Taliban Saldırısı: 5 Ölü
42 dakika önce
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kaysar ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Taliban militanlarının, Afganistan
'ın kuzeyindeki Faryab
vilayetinin Kaysar ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Faryab İl Şura Vekili Sayed Abdul Baki
Haşimi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kaysar'ın Erkelik bölgesindeki askeri karakola saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Haşimi, saldırıda 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.
Faryab Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise saldırının ardından çıkan çatışmada 18 Taliban militanının öldüğü kaydedildi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:48 Kaynak: AA
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