Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban Saldırısı: 5 Ölü

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 5 Ölü

42 dakika önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kaysar ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 5 Ölü, System.String[]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kaysar ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Faryab İl Şura Vekili Sayed Abdul Baki Haşimi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kaysar'ın Erkelik bölgesindeki askeri karakola saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Haşimi, saldırıda 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Faryab Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise saldırının ardından çıkan çatışmada 18 Taliban militanının öldüğü kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:48 Kaynak: AA

Faryab, Afganistan, Güncel
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