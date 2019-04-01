Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban Saldırısı: 5 Ölü

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 5 Ölü

1 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetine saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 5 Ölü, System.String[]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetine saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sar-i Pul Valiliği sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Suzma Kale ilçesinin Palhan Tepe bölgesindeki askeri karakola saldırdığını belirtti.

Saldırıda 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Amani, 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını, 6 güvenlik görevlisinin de örgüt üyeleri tarafından esir alındığını söyledi.

Amani, saldırının ardından çıkan çatışmada 6 militanın öldürüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 12 askerin öldüğü iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:21 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
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