Afganistan'da Taliban Saldırısı: 5 Ölü
1 saat önce
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetine saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Taliban militanlarının, Afganistan
'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetine saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sar-i Pul Valiliği sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Suzma Kale
ilçesinin Palhan Tepe bölgesindeki askeri karakola saldırdığını belirtti.
Saldırıda 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Amani, 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını, 6 güvenlik görevlisinin de örgüt üyeleri tarafından esir alındığını söyledi.
Amani, saldırının ardından çıkan çatışmada 6 militanın öldürüldüğünü kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 12 askerin öldüğü iddia edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:21 Kaynak: AA
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