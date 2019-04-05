Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban Saldırısı: 5 Ölü

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 5 Ölü

1 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Faizabad ilçesindeki korucu karakoluna saldırması sonucu 5 korucunun öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 5 Ölü, System.String[]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Faizabad ilçesindeki korucu karakoluna saldırması sonucu 5 korucunun öldüğü bildirildi.

Cüzcan Valiliği Sözcüsü Feridun Anik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Faizabad'ın Gögeldaş köyündeki korucu karakoluna saldırdığını belirtti.

Anik, saldırıda 5 korucunun yaşamını yitirdiğini, iki korucunun yaralandığını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:11 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
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