Afganistan'da Taliban Saldırısı: 5 Ölü
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Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sançarak ilçesinde polis karakoluna düzenlediği saldırıda 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:17 Kaynak: AA
Taliban militanlarının, Afganistan
'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sançarak ilçesinde polis karakoluna düzenlediği saldırıda 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sar-i Pul Valiliği sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Sançarak'ın Tabar ve Tagai Hoca bölgesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Saldırıda 7 güvenlik görevlisinin de yaralandığını ifade eden Amani, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğünü, 5 militanın yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
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