Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü
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Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü

33 dakika önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde sınır karakoluna düzenlediği saldırıda 5 polisin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü, System.String[]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde sınır karakoluna düzenlediği saldırıda 5 polisin öldüğü bildirildi.
Herat'taki Beşinci Sınır Tugay Komutan Yardımcısı Bahauddin Guri, basına yaptığı açıklamada, militanların, Herat'ın Turgundi bölgesindeki sınır karakoluna saldırdığını belirtti.
Saldırıda 5 sınır polisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Guri, 3 polisin de yaralandığını söyledi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:44 Kaynak: AA
Afganistan, Güncel
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