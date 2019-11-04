Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü
Son Dakika Güncel Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü

Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü

7 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Nusey ilçesine saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisi öldü.

Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü, System.String[]

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Nusey ilçesine saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisi öldü.

Badahşan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Sanaullah Ruhani, yaptığı açıklamada, militanların, Nusey ilçe merkezine saldırdığını belirtti.

Saldırıda 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ruhani, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 Taliban militanının öldürüldüğünü aktardı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 10 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:14 Kaynak: AA
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