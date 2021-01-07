Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü - Son Dakika

Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü
07.01.2021 12:43
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan askeri karakola Taliban tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan askeri karakola Taliban tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Kunduz İl Şura Vekili Emruddin Veli, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının Kunduz'un Bandar-i Hanabad bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 6 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını ifade eden Veli, 5 güvenlik görevlisinin de rehin alındığını bildirdi.
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