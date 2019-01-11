Afganistan'da Taliban Saldırısı: 6 Ölü
1 saat önce
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Faiz Abad ilçesindeki korucu karakoluna saldırması sonucu 6 korucunun öldüğü bildirildi.
Taliban militanlarının, Afganistan
'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Faiz Abad ilçesindeki korucu karakoluna saldırması sonucu 6 korucunun öldüğü bildirildi.
Faizabad Kaymakamı Elif Şah Atai, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Gögeldaş köyündeki korucu karakoluna saldırdığını belirtti.
Atai, saldırının ardından çıkan çatışmada her iki tarafın da kayıp verdiğini söyledi.
Korucular Komutanı Allah Beren Karya da militanların saldırısında 6 korucunun yaşamını yitirdiğini, destek gücünün bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 8 korucunun öldüğü iddia edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:58 Kaynak: AA
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