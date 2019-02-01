Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban Saldırısı: 6 Ölü

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 6 Ölü

6 dakika önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Suzma Kale ilçesinde askeri karakola düzenlediği saldırıda 6 askerin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 6 Ölü, System.String[]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Suzma Kale ilçesinde askeri karakola düzenlediği saldırıda 6 askerin öldüğü bildirildi.

Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların Suzma Kale'nin Gurkab bölgesindeki askeri karakola saldırması sonucu 6 askerin öldüğünü söyledi.

Saldırıda 7 askerin yaralandığını ifade eden Amani, destek gücünün bölgeye ulaşmasıyla militanların geri çekildiğini belirtti.

Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırının ardından çıkan çatışmada 9 örgüt üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:59 Kaynak: AA

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