Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Baglan vilayetinin Çeşme-i Şir bölgesindeki askeri karakola saldırması sonucu 6 askerin öldüğü bildirildi.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Baglan vilayetinin Çeşme-i Şir bölgesindeki askeri karakola saldırması sonucu 6 askerin öldüğü bildirildi.

Baglan İl Şura Başkanı Muhammed Safdar Muhsini, basına yaptığı açıklamada, militanların, Çeşme-i Şir bölgesindeki askeri karakola saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 6 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Muhsini, 8 militanın öldürüldüğünü söyledi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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