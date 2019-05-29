Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü
1 saat önce
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Baglan vilayetinin Çeşme-i Şir bölgesindeki askeri karakola saldırması sonucu 6 askerin öldüğü bildirildi.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Baglan vilayetinin Çeşme-i Şir bölgesindeki askeri karakola saldırması sonucu 6 askerin öldüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:38 Kaynak: AA
Baglan İl Şura Başkanı Muhammed Safdar Muhsini, basına yaptığı açıklamada, militanların, Çeşme-i Şir bölgesindeki askeri karakola saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Çatışmada 6 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Muhsini, 8 militanın öldürüldüğünü söyledi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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