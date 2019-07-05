Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü
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Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Mayvand ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 6 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:49 Kaynak: AA
Taliban militanlarının, Afganistan
'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Mayvand ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 6 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
Mayvand Emniyet Müdürü Haji Lala, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, ilçedeki 5 polis karakoluna eş zamanlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırılarda 6 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Lala, 4 polisin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyla ilgili Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
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