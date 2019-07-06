Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü
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Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Guryan ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 6 polis öldü.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:14 Kaynak: AA
Taliban militanlarının, Afganistan
'ın batısındaki Herat vilayetinin Guryan ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 6 polis öldü.
Guryan İlçe Kaymakamı Farhad Hadimi, basına yaptığı açıklamada, militanların, ilçedeki Sagır polis karakoluna saldırdığını söyledi.
Hadimi, saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Hadimi, söz konusu karakolun bölgeden geçen demir yolunun güvenliğini sağladığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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