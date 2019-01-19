Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban Saldırısı: 7 Ölü

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 7 Ölü

1 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin merkezindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 7 polisin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 7 Ölü, System.String[]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin merkezindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 7 polisin öldüğü bildirildi.

Farah İl Şura Vekili Dadullah Kane, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Farah'ın merkezindeki Kariz Şayha polis karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda 7 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Kane, 6 polisin de yaralandığını söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 7 polisin öldürüldüğü, 7 polisin de esir alındığı iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:40 Kaynak: AA

Polis, Afganistan, Güncel
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