Afganistan'da Taliban Saldırısı: 7 Ölü
1 saat önce
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çemtal ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 7 polis hayatını kaybetti.
Taliban militanlarının, Afganistan
'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çemtal ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 7 polis hayatını kaybetti.
Belh Emniyet Müdürlüğü
sözcüsü Adilşah Adil, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Çemtal'daki polis karakoluna saldırdığını, 7 polisin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban örgütünün kayıp verdiğini ifade eden Adil, destek birliklerinin bölgeye ulaşmasıyla militanların geri çekildiğini belirtti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda öldürülen polislerin arasında iki komutanın bulunduğu iddia edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:44 Kaynak: AA
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