Afganistan'da Taliban saldırısı: 7 ölü - Son Dakika
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Afganistan'da Taliban saldırısı: 7 ölü

6 saat önce

Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetindeki polis karakoluna saldırdı, yedi güvenlik görevlisi öldü.

Afganistan'da Taliban saldırısı: 7 ölü, System.String[]

Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetindeki polis karakoluna saldırdı, yedi güvenlik görevlisi öldü.

Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahmad Cavid Beşarat, yaptığı açıklamada, militanların, Baglan-Samangan otoyolundaki polis karakoluna saldırdığını ve her iki tarafın da kayıp verdiğini söyledi.

Baglan İl Sağlık Müdürü Muhibbullah Muhib de saldırıda yedi güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, biri ağır iki güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları, saldırıda 10'un üzerinde güvenlik görevlisinin öldüğünü öne sürdü.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 17 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:24 Kaynak: AA
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