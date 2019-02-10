Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 ölü
38 dakika önce
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad ilçesindeki korucuların karakoluna saldırması sonucu 8 korucunun öldüğü bildirildi.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad ilçesindeki korucuların karakoluna saldırması sonucu 8 korucunun öldüğü bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:21
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