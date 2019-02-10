Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban Saldırısı: 8 Ölü

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 8 Ölü

21 dakika önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad ilçesindeki korucuların karakoluna saldırması sonucu 8 korucunun öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 8 Ölü, System.String[]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad ilçesindeki korucuların karakoluna saldırması sonucu 8 korucunun öldüğü bildirildi.

Sar-i Pul il Şura Başkanı Muhammed Nur Rahmani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Sayyad ilçesindeki iki korucu karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda 8 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahmani, 4 korucunun da yaralandığını söyledi.

Rahmani, saldırının ardından iki karakolun kontrolünün kısa süreliğine örgütün eline geçtiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:36 Kaynak: AA

Muhammed Nur, Afganistan, Güncel
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