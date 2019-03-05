Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban Saldırısı: 8 Ölü

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 8 Ölü

59 dakika önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 8 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 8 Ölü, System.String[]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 8 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Devlet Abad'daki polis karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, 7 güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.

Adil, saldırının ardından çıkan çatışmada çok sayıda örgüt üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 14 polisin öldüğü iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:00 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
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