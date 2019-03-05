Afganistan'da Taliban Saldırısı: 8 Ölü
59 dakika önce
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 8 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Taliban militanlarının, Afganistan
'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 8 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Belh Emniyet Müdürlüğü
Sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Devlet Abad'daki polis karakoluna saldırdığını belirtti.
Saldırıda 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, 7 güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.
Adil, saldırının ardından çıkan çatışmada çok sayıda örgüt üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 14 polisin öldüğü iddia edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:00 Kaynak: AA
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