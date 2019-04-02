Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban Saldırısı: 8 Ölü

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 8 Ölü

1 saat önce

Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şolgere ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 polisin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 8 Ölü, System.String[]
Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şolgere ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 polisin öldüğü bildirildi.

Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adilşah Adil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, militanların, Şolgere'nin Bag-i Palvan bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda 8 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Adil, 5 polisin de yaralandığını söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 11 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:10 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
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