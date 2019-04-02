Afganistan'da Taliban Saldırısı: 8 Ölü
1 saat önce
Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şolgere ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 polisin öldüğü bildirildi.
Taliban militanlarının Afganistan
'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şolgere ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 polisin öldüğü bildirildi.
Belh Emniyet Müdürlüğü
sözcüsü Adilşah Adil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, militanların, Şolgere'nin Bag-i Palvan bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.
Saldırıda 8 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Adil, 5 polisin de yaralandığını söyledi.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 11 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:10 Kaynak: AA
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