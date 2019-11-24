Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 ölü
Son Dakika Güncel Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 ölü - Son Dakika

Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 ölü

6 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Daykundi vilayetindeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 ölü, System.String[]

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Daykundi vilayetindeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Daykundi Valiliği sözcüsü Sakine İhsani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Daykundi'nin Kacran ilçesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden İhsani, 4 güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.

İhsani, saldırının ardından çıkan çatışmada 25 militanın öldürüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Afganistan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğün çıkışı bıçaklı saldırıda öldürüldü
Kavgada yanlışlıkla oğlunu öldürdü Gönderilen mektupta kimyasal madde çıktı: Zarfı açan kişi ve ailesi karantinaya alındı Silah temizlerken kızını vurdu, "Yorgun mermi kurbanı" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 22:08:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]